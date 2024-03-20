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Мастер спорта Павлович дал советы по выбору тренировок для весны

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Мастер спорта международного класса по универсальному бою боец UFC Сергей Павлович дал рекомендации по подбору весенних тренировок.

«Идеальное сочетание: три тренировки для мышц и две кардио в неделю или наоборот. Но даже если вы не располагаете таким количеством свободного времени, то просто постарайтесь сочетать на неделе кардио и силовые тренировки», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рекомендовал пробежки в течение часа с попеременным переходом на шаг (восемь минут идти пешком и две минуты бежать).

Также он посоветовал использовать энергозатратные упражнения для коррекции фигуры, боковую планку и приседание с жимом с небольшой гантелью.

«Возьмите гантель в руки, встаньте — стопы на ширине таза. Выполняйте приседания до угла 90 градусов в коленных суставах, с выдохом поднимаясь в исходное положение и поднимая гантель над головой», — сказал Павлович.

Ранее фитнес-тренер кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что самостоятельные занятия лучше всего начинать с небольших разминок.

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