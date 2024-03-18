Тренер Мавлютон посоветовал начинать занятия спортом с небольших разминок

Фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что самостоятельные занятия лучше всего начинать с небольших разминок.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что интенсивность, регулярность и сложность тренировок желательно наращивать постепенно.

Если есть проблемы со здоровьем, то рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом.

«Существуют упражнения, которые подходят всем. Это дыхательная гимнастика, ходьба, упражнения для развития подвижности суставов. Новичкам можно начинать заниматься самостоятельно с них. Если же есть цель получить рельефное тело с кубиками пресса, то без специнвентаря и тренера не обойтись», — сказал Мавлютон.

Ранее фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Виктория Костюнина рассказала о качествах профессионального тренера.