Специалист Костюнина: хороший тренер не заставит заниматься через боль

Фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Виктория Костюнина рассказала о качествах профессионального тренера. По её словам, если человек не может поднять привычный вес или выполнить упражнения в привычном темпе, специалист никогда не попытается обвинить подопечного в лени.

В беседе с Life.ru Костюнина отметила, что серьёзные, интенсивные тренировки могут доставлять небольшой дискомфорт.

«Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции «без боли нет результата», значит, пришла пора поменять специалиста», — заявила она.

Как подчеркнула Костюнина, настоящий профессионал также объяснит, что похудение — это процесс, для которого нужны общие регулярные физические нагрузки, восстановление и правильное, сбалансированное питание.

Кроме того, хороший тренер не будет давать нереалистичных обещаний.

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