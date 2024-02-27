Фитнес-инструктор Мазикина усомнилась в эффективности правила «десяти тысяч шагов»

Инструктор групповых программ, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Майя Мазикина рассказала о происхождении мифа о пользе десяти тысяч шагов вдень.

«В 1960-х годах японцы разработали первый шагомер и назвали его manpo-kei, что в переводе с японского и звучит как «измерь 10 тыс. шагов». Прилежные японцы последовали этому призыву и стали упорно нашагивать озвученный норматив. Многие себе во вред», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Мазикина, такое расстояние (примерно 7 км) не всем под силу, особенно людям пожилого возраста. Стремление выполнить норматив может привести к растяжениям, надрывам связок, воспалению коленных суставов.

Специалист посоветовала начинать с малых дистанций и постепенно увеличивать расстояние и интенсивность движений.

«И не застопоривайтесь на цифре 10 тыс. Для людей старше 60 лет достаточной считается дистанция 6 тыс. шагов, для молодых людей — 8 тыс. Даже это пройденное расстояние поможет поддерживать себя в тонусе и получать хорошее настроение», — заключила инструктор.

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