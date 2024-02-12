Специалист Горбашов дал советы по выбору одежды для пробежек в зимнее время
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«Не забывайте про тёплые аксессуары — баф или снуд, которые можно натянуть на рот. Это позволит сделать вдыхаемый воздух не таким сухим и холодным», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист посоветовал следить за правильным дыханием во время тренировки: дышать медленно, вдыхая через нос, выдыхая через рот.
Также он рекомендовал надевать трейловые кроссовки с цепким протектором и мягкой амортизирующей подошвой.
«Выбирайте тонкие беговые перчатки с сенсорными пальцами для экрана телефона. Шапка тоже должна быть спортивной, плотно сидеть на голове и не сползать на глаза», — заключил Горбашов.
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