Специалист Горбашов дал советы по выбору одежды для пробежек в зимнее время

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов дал рекомендации по выбору одежды для зимних пробежек.

«Не забывайте про тёплые аксессуары — баф или снуд, которые можно натянуть на рот. Это позволит сделать вдыхаемый воздух не таким сухим и холодным», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовал следить за правильным дыханием во время тренировки: дышать медленно, вдыхая через нос, выдыхая через рот.

Также он рекомендовал надевать трейловые кроссовки с цепким протектором и мягкой амортизирующей подошвой.

«Выбирайте тонкие беговые перчатки с сенсорными пальцами для экрана телефона. Шапка тоже должна быть спортивной, плотно сидеть на голове и не сползать на глаза», — заключил Горбашов.

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