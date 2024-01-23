RT в Telegram
Подпишись

Специалист Фереферова назвала частые головные боли одним из признаков нарушения осанки

Короткая ссылка
Эксперт по осанке и умному фитнесу Виолетта Фереферова рассказала о признаках нарушения осанки.
Специалист Фереферова назвала частые головные боли одним из признаков нарушения осанки
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Можно понять, что проблемы с осанкой, если частые головные боли, напряжение в шейном отделе при работе. Как понять, правильная ли осанка: попробовать выпрямиться, если больно, то, скорее всего, точно неправильная, либо сутулость, либо, наоборот, грудной отдел такой прямой», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также нарушения осанки могут быть, если плечи «заворачиваются» внутрь или если наблюдаются какие-либо проблемы с ногами.

Как отметила Фереферова, при сильных болях в спине нужно обратиться к врачу.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить