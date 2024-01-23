Специалист Фереферова назвала частые головные боли одним из признаков нарушения осанки

Эксперт по осанке и умному фитнесу Виолетта Фереферова рассказала о признаках нарушения осанки.

«Можно понять, что проблемы с осанкой, если частые головные боли, напряжение в шейном отделе при работе. Как понять, правильная ли осанка: попробовать выпрямиться, если больно, то, скорее всего, точно неправильная, либо сутулость, либо, наоборот, грудной отдел такой прямой», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также нарушения осанки могут быть, если плечи «заворачиваются» внутрь или если наблюдаются какие-либо проблемы с ногами.

Как отметила Фереферова, при сильных болях в спине нужно обратиться к врачу.

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