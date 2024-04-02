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Путин заявил о желании Запада реванша за походы Наполеона и Гитлера

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Некоторые страны на Западе хотят реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о желании Запада реванша за походы Наполеона и Гитлера
  • РИА Новости

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией ещё в исторические периоды, за неудачные походы — как Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное», — сказал он во время расширенного заседания коллегии МВД.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Адольфа Гитлера.

Также он заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и делают так, чтобы их родина преуспела.

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