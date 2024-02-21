Экс-президент США Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера
Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Адольфа Гитлера.
«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал Трамп.
Ранее он заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и делают так, чтобы их родина преуспела.
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