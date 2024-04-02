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Глава Татарстана посетил атакованную дронами Елабугу

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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу после атаки беспилотников.
Глава Татарстана посетил атакованную дронами Елабугу
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба главы региона, он поручил восстановить пострадавшее жильё в короткие сроки.

«Раис (глава) республики осмотрел повреждённые здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим он провёл встречу со студентами «Алабуга Политех» и поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм.

Также Минниханов побывал в Нижнекамском промышленном кластере, где прошло совещание с главами предприятий.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По последним данным, в результате атаки пострадали 13 человек.

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