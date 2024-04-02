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Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13

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Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, сообщает Минздрав республики.
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13
  • РИА Новости

Как пишет inkazan.ru, после взрыва в результате прилёта БПЛА на территорию особой экономической зоны «Алабуга» пострадали студенты. При этом двое из них — несовершеннолетние.

Все они поступили в Елабужскую ЦРБ.

После проведения необходимых обследований пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё восемь человек госпитализированы. Их состояния оцениваются как лёгкой и средней тяжести, угрозы жизни нет.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет.

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