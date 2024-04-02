МВД: в 2023 году из России выдворили почти 110 тысяч мигрантов-нарушителей

В 2023 году из России было выдворено почти 110 тыс. нарушителей-мигрантов, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.

«Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории страны. Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее», — сказал министр.

Согласно данным МВД, представленным в презентации, речь идёт о 108,5 тыс. иностранных граждан.

Как отметил президент Владимир Путин, нелегальная миграция — это питательная среда для экстремизма и уголовщины в стране.

Вместе с этим он призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии из-за атаки на «Крокус Сити Холл».