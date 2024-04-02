Путин призвал не допустить роста ксенофобии, исламофобии из-за атаки на «Крокус»
- РИА Новости
«Вместе с тем недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — сказал он.
Ранее российский президент подчеркнул, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.
Как сообщалось, дело о теракте в «Крокусе» ведёт управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России.
Суд арестовал десятерых обвиняемых, включая четырёх исполнителей теракта.