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Путин: попытки посеять в России семена вражды и недоверия обречены на провал

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.
Путин: попытки посеять в России семена вражды и недоверия обречены на провал
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом российский лидер сказал в своём приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».

Как отметил Путин, истинным богатством России является многообразие языков, религий и обычаев.

Именно поэтому, добавил он, российские власти уделяют большое внимание сохранению самобытности каждого отдельного народа, проживающего в России.

«Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал», — подчеркнул глава государства. 

Ранее Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.

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