Путин назвал нелегальную миграцию причиной проявления экстремизма и уголовщины
- РИА Новости
«Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это, во многих случаях, нелегальная миграция», — сказал он, выступая на заседании коллегии МВД России.
Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции.