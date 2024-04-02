RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал нелегальную миграцию причиной проявления экстремизма и уголовщины

Короткая ссылка
Нелегальная миграция — это питательная среда для экстремизма и уголовщины, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал нелегальную миграцию причиной проявления экстремизма и уголовщины
  • РИА Новости

«Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это, во многих случаях, нелегальная миграция», — сказал он, выступая на заседании коллегии МВД России.

Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить