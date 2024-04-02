Путин назвал нелегальную миграцию причиной проявления экстремизма и уголовщины

Нелегальная миграция — это питательная среда для экстремизма и уголовщины, заявил президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это, во многих случаях, нелегальная миграция», — сказал он, выступая на заседании коллегии МВД России.

Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремизмом и пресечению незаконной миграции.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции.