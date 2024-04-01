МВД заявило о сокращении срока пребывания мигрантов в России до 90 дней
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Также законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию и фотографирование всех мигрантов при въезде, введение единого документа для иностранных граждан, заменяющего собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, создание единого реестра работодателей и иностранных работников и т. д.
«Высылка, применяемая в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности... При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения», — указывается в ещё одном пункте документа.
Ранее в Главном управлении МВД России по Москве сообщили, что за год из столицы были депортированы 42 тыс. мигрантов.