МВД заявило о сокращении срока пребывания мигрантов в России до 90 дней

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции. Одним из пунктов документа, например, значится сокращение срока временного пребывания мигрантов в России до не более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Также законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию и фотографирование всех мигрантов при въезде, введение единого документа для иностранных граждан, заменяющего собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, создание единого реестра работодателей и иностранных работников и т. д.

«Высылка, применяемая в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности... При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения», — указывается в ещё одном пункте документа.

Ранее в Главном управлении МВД России по Москве сообщили, что за год из столицы были депортированы 42 тыс. мигрантов.