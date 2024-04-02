Путин призвал постоянно наращивать готовность к ЧС

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал постоянно наращивать готовность к ЧС.

«Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации», — сказал он.

По словам главы государства, это в особенности касается регионов, граничащих с линией фронта в зоне СВО.

Ранее стало известно, что 144 человека погибли, 551 пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как ранее установили в СК, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию террористы следовали в Киев, где должны были получить вознаграждение.

Подробнее — в материале RT.