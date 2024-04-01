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В Кемеровской области завели дело по факту гибели ребёнка в ручье

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СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели шестилетней девочки в ручье.
В Кемеровской области завели дело по факту гибели ребёнка в ручье
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 30 марта в Прокопьевске.

Девочка во время прогулки поскользнулась и упала в ручей вблизи одного из домов по улице Главной. Ребёнка стало уносить течением.

«На крики детей к месту событий прибежали мать ребёнка и прохожий, который вытащил девочку из воды, однако признаков жизни она не подавала. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка», — рассказали в СК.

Уголовное дело возбуждено в отношении матери девочки.

Следствие выяснит все обстоятельства произошедшего и оценит условия воспитания и проживания ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске суд рассмотрит дело о гибели ребёнка в бассейне.

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