В Кемеровской области завели дело по факту гибели ребёнка в ручье
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 30 марта в Прокопьевске.
Девочка во время прогулки поскользнулась и упала в ручей вблизи одного из домов по улице Главной. Ребёнка стало уносить течением.
«На крики детей к месту событий прибежали мать ребёнка и прохожий, который вытащил девочку из воды, однако признаков жизни она не подавала. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка», — рассказали в СК.
Уголовное дело возбуждено в отношении матери девочки.
Следствие выяснит все обстоятельства произошедшего и оценит условия воспитания и проживания ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Челябинске суд рассмотрит дело о гибели ребёнка в бассейне.