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В Челябинске суд рассмотрит дело о гибели ребёнка в бассейне

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В Челябинске будут судить двух сотрудников бассейна, обвиняемых в смерти ребёнка.
В Челябинске суд рассмотрит дело о гибели ребёнка в бассейне
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении пресс-службы регионального СУ СК России.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчик погиб в середине января. Вместе с мамой он пришёл на отдых в термальный комплекс «Лето» в ТРК «Мегаполис». Оставшись без наблюдения, ребёнок утонул.

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