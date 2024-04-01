В Челябинске суд рассмотрит дело о гибели ребёнка в бассейне

В Челябинске будут судить двух сотрудников бассейна, обвиняемых в смерти ребёнка.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении пресс-службы регионального СУ СК России.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчик погиб в середине января. Вместе с мамой он пришёл на отдых в термальный комплекс «Лето» в ТРК «Мегаполис». Оставшись без наблюдения, ребёнок утонул.