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МВД: работа над ужесточающим контроль в сфере миграции законопроектом завершена

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Работа над проектом федерального закона, предусматривающим ужесточение государственного контроля в сфере миграции, завершена. Его внесли в правительство России.
МВД: работа над ужесточающим контроль в сфере миграции законопроектом завершена
  • РИА Новости

С заявлением об этом выступила 1 апреля официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, этот проект предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в России иностранцев.

Среди прочего закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, а также сокращение срока временного пребывания иностранцев до 80 дней в течение календарного года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о создании нового миграционного ведомства. По его словам, официальные решения на эту тему не принимались.

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