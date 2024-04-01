МВД: работа над ужесточающим контроль в сфере миграции законопроектом завершена

Работа над проектом федерального закона, предусматривающим ужесточение государственного контроля в сфере миграции, завершена. Его внесли в правительство России.

С заявлением об этом выступила 1 апреля официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, этот проект предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в России иностранцев.

Среди прочего закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, а также сокращение срока временного пребывания иностранцев до 80 дней в течение календарного года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о создании нового миграционного ведомства. По его словам, официальные решения на эту тему не принимались.