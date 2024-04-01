В Москве в три раза увеличилось число студентов-бюджетников среди выпускников

Выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, в 2023 году стало почти в три раза больше.

Об этом, как сообщает НСН, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это связано с новым подходом к сдаче ЕГЭ. Выпускники проходят практикумы по выбранным для поступления предметам.

«Число стобалльников в столице увеличилось по некоторым предметам в несколько раз. Один из важных показателей — почти троекратный рост числа выпускников, которые сумели поступить на бюджетные места в вузы. Это подтверждает эффективность и успешность городского стандарта подготовки к ЕГЭ», — заявила Ракова.

Подход к обучению в выпускных классах в московских школах был изменён по просьбам учеников и их родителей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал прогноз по желающим пересдать ЕГЭ в 2024 году.