В Рособрнадзоре дали прогноз по желающим пересдать ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал прогноз по желающим пересдать ЕГЭ в 2024 году.

«Думаю, что из всех сдающих не более 15—20% могут решиться на пересдачу. Я много лет в ЕГЭ, и, поверьте, очень редко кто хочет пересдавать ЕГЭ после того, как увидит свой результат», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, апелляцию можно подать на любую оценку.

Как отметил Музаев, сама пересдача предметов по выбору вводится, чтобы школьник, который перенервничал или плохо себя почувствовал, имел шанс исправить ситуацию.

«Наша главная цель — помочь именно таким ребятам, которые, что называется, стрессанули», — добавил он.

Ранее сообщалось, что выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году.