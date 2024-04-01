РИА Новости: доля зарубежных брендов в российских ТЦ за два года упала до трети

Доля иностранных брендов в российских торговых центрах с начала 2022 года упала с примерно половины до трети.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, доля российских брендов в российских ТЦ за два года сильно возросла, однако доля зарубежных брендов всё равно остаётся значительной.

При этом отмечается, что на российский рынок выходят новые бренды, и их география меняется.

«Если в первом квартале 2023 года новые иностранные бренды были турецкими, то в январе-марте 2024 года 40% брендов было из Китая», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что новые арендаторы займут площади магазинов IKEA в «Мегах» в 2024 году.

При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что почти половина участников рынка российских торговых центров считает, что пришедшие на смену Zara, H&M, IKEA и другим зарубежным магазинам бренды не смогли достойно заменить своих предшественников.