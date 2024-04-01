Минобороны: в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу

Весенний призыв на военную службу начинается в России 1 апреля, срок срочной службы составит 12 месяцев.

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что весенний призыв будет проходить во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

Там, по данным ведомства, граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря в связи с климатическими особенностями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу.

В ноябре правительство России утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учёта в части, которая касается изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет.

Также министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.