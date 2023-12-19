Шойгу: число контрактников увеличится до 745 тысяч человек до конца 2024 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.

Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тыс. человек», — сказал министр, упоминая приоритетные задачи на 2024 год.

Наряду с этим глава оборонного ведомства указал, что в 2024 году будет продолжен курс на развитие армии России и повышение её боевых возможностей.

Ранее Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.