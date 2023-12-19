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Шойгу: число контрактников увеличится до 745 тысяч человек до конца 2024 года

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.
Шойгу: число контрактников увеличится до 745 тысяч человек до конца 2024 года
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тыс. человек», — сказал министр, упоминая приоритетные задачи на 2024 год.

Наряду с этим глава оборонного ведомства указал, что в 2024 году будет продолжен курс на развитие армии России и повышение её боевых возможностей.

Ранее Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.

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