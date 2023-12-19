Шойгу: число контрактников увеличится до 745 тысяч человек до конца 2024 года
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
«Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тыс. человек», — сказал министр, упоминая приоритетные задачи на 2024 год.
Наряду с этим глава оборонного ведомства указал, что в 2024 году будет продолжен курс на развитие армии России и повышение её боевых возможностей.
Ранее Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.