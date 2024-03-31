Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Исключение касается тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 и кто находится в запасе.

Призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля, ему подлежат 150 тыс. человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.