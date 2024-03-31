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Обвиняемых в похищении украшений актрисы отправили в СИЗО

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Обвиняемых в похищении украшений актрисы Евгении Игумновой из дома в Петербурге отправили в СИЗО.
Обвиняемых в похищении украшений актрисы отправили в СИЗО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вартана Балаяна и Дениса Ковалёва», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 марта они незаконно проникли в частный дом и тайно похитили ювелирные изделия на общую сумму 9 млн рублей.

Ранее мужчина в ходе переписки украл у 57-летней жительницы Челябинской области 5,5 млн рублей. 

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