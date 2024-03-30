У жительницы Челябинской области во время онлайн-общения украли 5,5 млн рублей

Мужчина в ходе переписки украл у 57-летней жительницы Челябинской области 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«57-летняя челябинка в течение двух лет виртуального общения с псевдоухажёром из Германии перевела ему около 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.