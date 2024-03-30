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Психолог Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам

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Анастасия Румянцева
Кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.
Психолог Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам
  • Gettyimages.ru

«Злоумышленники эффективно используют метод социальной инженерии, который основан на манипулятивных психологических приёмах. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в некоторых исследованиях показаны качества, которые могут гипотетически предопределить виктимность, или склонность стать жертвой такого преступления», — объяснил эксперт.

По его словам, люди, которые воспринимают киберугрозы более серьёзно, с большей вероятностью будут вести себя «защитным образом».

«Например, использовать надёжные пароли или избегать подозрительных электронных писем. Такие граждане более осмотрительны, менее доверчивы, особенно в условиях взаимодействия со сложными технологическими системами. Другой важной чертой является самоэффективность, которая относится к вере человека в свою способность успешно выполнить поставленную задачу. Люди с более высокой самоэффективностью в решении задач кибербезопасности с большей вероятностью будут проявлять защитное поведение», — пояснил Деулин.

Кроме того, по мнению специалиста, такие личностные черты, как невротизм и добросовестность, а также такие демографические факторы, как возраст и уровень образования, могут повлиять на знания и опыт работы с технологиями.

«Высокий уровень таких знаний и опыта позволяет с большей степенью вероятности избегать неприятных историй, связанных с хищением персональных данных через интернет путём шантажа, хищений и мошеннических операций», — рассказал собеседник RT.

При этом слишком высокий индекс доверия может обусловливать виктимную модель поведения, предупредил кандидат психологических наук.

«Не стоит забывать, что социальная инженерия совершенствуется, разрабатываются всё новые и более сложные алгоритмы психологической обработки граждан, в том числе и с использованием технологий искусственного интеллекта (создание дипфейков или генерации подменного голоса). Не исключается агрессивная суггестия — психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок», — подчеркнул Деулин. 

Даже возможна технология удалённого применения «боевого гипноза», которая позволяет и заставляет собеседника принять ту идею или мысль, которая нужна злоумышленникам, рассказал он.

«В целях профилактики использования методов социальной инженерии необходимо наращивать усилия в области информационно-психологического ликбеза, повышения компьютерной грамотности, развития критичности мышления, повышения осознанности и осмысленности цифрового общения», — посоветовал эксперт.

Ранее финансовый эксперт Максим Глазков рассказал RT, как защититься от кредитов, если персональные данные попали к мошенникам.

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