Россиянам дали советы, как защитить себя от кредитов при воровстве данных

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал RT, как защититься от кредитов, если персональные данные попали к мошенникам.

«Хотя получить кредит напрямую в отделении банка без документов невозможно, вероятность оформления онлайн-займов всё же сохраняется. Кредитные организации, конечно, проводят тщательную проверку данных заёмщика и зачисляют средства строго на персональный счёт заявителя, но полностью исключать риск не стоит», — рассказал эксперт «Сравни».

По его словам, если мошенникам стали доступны только данные или фото паспорта, обязательно стоит регулярно проверять свою кредитную историю.

«По закону выписку можно получить бесплатно дважды за год, но этого не всегда достаточно, чтобы своевременно реагировать на неправомерные действия. Однако существуют и отдельные продукты, например, платные услуги по защите от мошенничества. После её подключения вы будете получать уведомления обо всех попытках оформить кредит или микрозайм на ваше имя», — объяснил собеседник RT.

Когда микрофинансовая организация или банк получают заявку на кредит, по закону они обязаны направить информацию об этом, напомнил Глазков.

«Если вы подключили сервис уведомлений, то сразу получите смс или оповещение по электронной почте и сможете оперативно сообщить о попытке мошенничества кредитной организации или полиции. В случае если злоумышленники получили доступ к вашему профилю на портале государственных услуг, обязательно сразу смените пароль к учётной записи, а затем сообщите о происшествии в службу поддержки портала и составьте заявление в полицию. Так вы зафиксируете инцидент и в случае мошеннических действий сможете легче и быстрее их оспорить», — посоветовал специалист.

Если предотвратить оформление кредита или займа не удалось, нужно как можно скорее начать оспаривать эту операцию, порекомендовал он.

«В первую очередь обратитесь в кредитную организацию и составьте заявление-претензию, а также обязательно попросите предоставить копии всех документов: договора и дополнительных соглашений к нему, сканов-копий документов, удостоверяющих личность, и документов на перевод либо снятие денежных средств», — рассказал эксперт.

Если деньги были отправлены в другой банк, нужно будет обратиться ещё и туда и попросить предоставить письменное подтверждение, что они не были зачислены на ваше имя.

«Этот документ вам обязаны выдать, даже если у вас нет открытых счетов в банке. Затем нужно будет подать заявление в полицию и, получив талон-уведомление, обратиться снова в кредитную организацию. Если после этого урегулировать ситуацию не получится, придётся обратиться в суд. Судебная тяжба — это не быстрый процесс, но хорошая новость в том, что суды в таких делах чаще принимают сторону заявителя», — добавил Глазков.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, как отличить коллектора от мошенника.