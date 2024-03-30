Приём заявлений в первый класс в Москве начнётся 1 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Запись в первый класс — одна из первых электронных услуг Москвы, она появилась ещё в 2011 году. С момента перевода этой услуги в онлайн-формат на портал mos.ru поступило более 654 тыс. заявлений», — заявил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Отмечается, что, если ребёнок ходит в дошкольную группу и поступает в первый класс из той же образовательной организации, заявление отправлять не надо.
Ранее сообщалось, что на Ямале откроют шесть школ в 2024 году.