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Приём заявлений в первый класс в Москве начнётся 1 апреля

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В Москве с 1 апреля можно подать заявление на зачисление ребёнка в школу на портале mos.ru.
Приём заявлений в первый класс в Москве начнётся 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Запись в первый класс — одна из первых электронных услуг Москвы, она появилась ещё в 2011 году. С момента перевода этой услуги в онлайн-формат на портал mos.ru поступило более 654 тыс. заявлений», — заявил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Отмечается, что, если ребёнок ходит в дошкольную группу и поступает в первый класс из той же образовательной организации, заявление отправлять не надо.

Ранее сообщалось, что на Ямале откроют шесть школ в 2024 году.

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