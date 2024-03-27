На Ямале откроют шесть школ в 2024 году
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Об этом сообщает URA.RU.
Уточняется, что в регионе уже построили 14 новых школ. Пять образовательных учреждений модернизировали по программе реновации.
«В этом году откроют двери шесть школ, в них пойдут более 3,5 тыс. детей. Заработает «Кванториум» в Ноябрьске. После реновации примет учеников школа в Харпе. Это современные яркие и безбарьерные пространства», — сказал Артюхов в ходе ежегодного доклада.
Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.