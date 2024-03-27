RT в Telegram
Подпишись

На Ямале откроют шесть школ в 2024 году

Короткая ссылка
Шесть новых школ откроют в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
На Ямале откроют шесть школ в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что в регионе уже построили 14 новых школ. Пять образовательных учреждений модернизировали по программе реновации.

«В этом году откроют двери шесть школ, в них пойдут более 3,5 тыс. детей. Заработает «Кванториум» в Ноябрьске. После реновации примет учеников школа в Харпе. Это современные яркие и безбарьерные пространства», — сказал Артюхов в ходе ежегодного доклада.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить