На Ямале откроют шесть школ в 2024 году

Шесть новых школ откроют в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что в регионе уже построили 14 новых школ. Пять образовательных учреждений модернизировали по программе реновации.

«В этом году откроют двери шесть школ, в них пойдут более 3,5 тыс. детей. Заработает «Кванториум» в Ноябрьске. После реновации примет учеников школа в Харпе. Это современные яркие и безбарьерные пространства», — сказал Артюхов в ходе ежегодного доклада.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.