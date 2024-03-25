В Подмосковье откроют 120 школ и детсадов к 1 сентября

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Всего на территории региона строится и проводится капитальный ремонт 160 объектов образования — за бюджетные и внебюджетные деньги. Это 84 школы, 69 детсадов и семь колледжей», — заявил Локтев на совещании у губернатора региона.

Он также отметил, что по всем объектам применены единые стандарты по благоустройству, материалам и оборудованию.

Ранее сообщалось, что в Твери появится инклюзивный центр всестороннего развития детей.