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В Подмосковье откроют 120 школ и детсадов к 1 сентября

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Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.
В Подмосковье откроют 120 школ и детсадов к 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Quique Olivar Gomez

Об этом сообщает «Радио 1».

«Всего на территории региона строится и проводится капитальный ремонт 160 объектов образования — за бюджетные и внебюджетные деньги. Это 84 школы, 69 детсадов и семь колледжей», — заявил Локтев на совещании у губернатора региона.

Он также отметил, что по всем объектам применены единые стандарты по благоустройству, материалам и оборудованию.

Ранее сообщалось, что в Твери появится инклюзивный центр всестороннего развития детей.

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