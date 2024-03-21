В Твери появится Инклюзивный центр всестороннего развития детей
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на городскую администрацию.
«Идея создания Инклюзивного центра всестороннего развития детей зародилась в сентябре 2023 года при проведении первого совместного проекта управления образования администрации Твери и фонда «Мама» «5-я смена», который проходил в муниципальном загородном лагере «Романтик», — заявили в администрации.
Центр начнёт работу на базе МБОУ «Центр образования № 56».
Ранее сообщалось, что в Тюмени построят школу для детей с ограниченными возможностями.