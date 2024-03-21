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В Твери появится Инклюзивный центр всестороннего развития детей

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Управление образования администрации Твери и Тверской областной общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «Мама» заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание Инклюзивного центра всестороннего развития детей.
В Твери появится Инклюзивный центр всестороннего развития детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«Идея создания Инклюзивного центра всестороннего развития детей зародилась в сентябре 2023 года при проведении первого совместного проекта управления образования администрации Твери и фонда «Мама» «5-я смена», который проходил в муниципальном загородном лагере «Романтик», — заявили в администрации.

Центр начнёт работу на базе МБОУ «Центр образования № 56».

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят школу для детей с ограниченными возможностями.

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