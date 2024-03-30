Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Следователи провели следственные действия с ответственным за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла», где произошёл теракт.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал», — сказано в сообщении.

Уточняется, что допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, установленными в «Крокусе».

Ранее замруководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов заявил, что ликвидация сотрудниками МЧС пожара на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» была сопряжена с риском для жизни. Так, один из пожарных расчётов оказался заблокирован спустя час после начала тушения.