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Во время тушения «Крокуса» один из пожарных расчётов оказался заблокирован

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Ликвидация сотрудниками МЧС пожара на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» была сопряжена с риском для жизни. Один из пожарных расчётов оказался заблокирован спустя час после начала тушения.
Во время тушения «Крокуса» один из пожарных расчётов оказался заблокирован
  • РИА Новости

Как рассказал замруководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов, расчёт был заблокирован, когда в какой-то момент началось обрушение кровли на четвёртом этаже здания.

«Но они молодцы, справились… Нашли технологический проход по техническим этажам вот этого четвёртого этажа и вышли на противоположную сторону. Тем самым (они. — RT) спасли свою жизнь и смогли успешно организовать локализацию этого очага пожара», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе».

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