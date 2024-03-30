Мединский: учебники по истории для 5-9-х классов на стадии рецензирования
Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки (ректора МГИМО Анатолия. — RT) Торкунова и линейки вашего покорного слуги (Мединского. — RT)», — рассказал он.
Мединский добавил, что на данный момент прислали вторую серию рецензирования. Также планируется публикация в 2024 году.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу.