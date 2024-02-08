Путин: планы развития регионов и учебники должны проходить научную экспертизу

Нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

«Очевидно, что глубокую и объективную научную экспертизу Академии наук должны проходить все значимые инициативы», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что «обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ».

Ранее руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков посоветовал выпускникам школ и студентам больше читать. При этом для изучения материала он предложил использовать не гаджеты, а книги — печатные учебники и пособия.