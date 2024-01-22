Специалист Комков посоветовал читать печатные учебники при подготовке к экзаменам

Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков посоветовал выпускникам школ и студентам больше читать. При этом для изучения материала он предложил использовать не гаджеты, а книги — печатные учебники и пособия.

Это поможет лучше усвоить материал, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Надо брать книгу. Подержать её в руках и очень внимательно вчитаться в то, что в ней написано, потому что, когда студент смотрит на экраны гаджетов, он быстро это забывает. То, что он пролистывает и узнаёт в книге, у него остаётся надолго», — подчеркнул Комков.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.