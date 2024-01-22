RT в Telegram
Подпишись

Специалист Комков посоветовал читать печатные учебники при подготовке к экзаменам

Короткая ссылка
Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков посоветовал выпускникам школ и студентам больше читать. При этом для изучения материала он предложил использовать не гаджеты, а книги — печатные учебники и пособия.
Специалист Комков посоветовал читать печатные учебники при подготовке к экзаменам
  • Gettyimages.ru
  • © bzzup

Это поможет лучше усвоить материал, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Надо брать книгу. Подержать её в руках и очень внимательно вчитаться в то, что в ней написано, потому что, когда студент смотрит на экраны гаджетов, он быстро это забывает. То, что он пролистывает и узнаёт в книге, у него остаётся надолго», — подчеркнул Комков.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить