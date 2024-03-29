Умер помогавший эвакуировать людей из «Крокуса» Карен Енгибарян

Сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Ованес Минасян рассказал о гибели Карена Енгибаряна, который помогал эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла».

Как рассказал Минасян РИА Новости, Енгибаряна сразу после теракта о помощи попросил друг — он позвонил ему и сказал, что на месте трагедии находится его мать, которая, к сожалению, в итоге погибла в результате случившегося.

Когда Карен приехал в «Крокус», то начал помогать находящимся там по ситуации, в частности дал куртку выскочившему без верхней одежды человеку, а после сам отправился в здание выводить оставшихся людей.

«Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился», — рассказал Минасян.

По его словам, когда Карен приехал домой, ему стало хуже и в итоге ему вызвали скорую помощь.

«Он умер в больнице. Врачи сказали, из-за того, что надышался дымом на пожаре и от недомогания на фоне простуды», — добавил он.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, после нападения направлялись в Киев.

Также следователи заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.