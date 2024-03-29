Молодая девушка оформила опеку над сестрой после гибели семьи в «Крокусе»

Ангелина Шалаева, родственники которой — мама, отчим и младший брат — погибли в «Крокусе», оформила опеку над пятилетней сестрой.

26-летняя девушка рассказала RT, что её родные отправились на концерт, а она осталась дома с сестрой Василисой. Позже вечером мама позвонила и рассказала о стрельбе, а потом прислала видео — им удалось покинуть зал и они искали выход. Затем связь прервалась.

«Я пересмотрела все возможные видео из «Крокуса» в надежде получить хоть какую-то информацию о родных. В больницах их не было. В итоге фамилии мамы и брата появились в списках погибших. Отчим считается пропавшим без вести, но процедуры опознания в моргах ещё идут», — рассказала Ангелина.

О смерти родителей маленькая Василиса ещё не знает.

В Центре медицины катастроф ранее сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382. Как следует из данных МЧС России, жертвами трагедии стали 143 человека.