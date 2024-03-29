Риелтор Голубева разъяснила детали закона о посуточной аренде жилья
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В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что закон регулирует требования, которые предъявлены к собственникам жилья, сдающегося именно в посуточную аренду.
«Закон обязывает, например, установить приборы учёта в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, — водяные счётчики и счётчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учёта потребления», — сказала Голубева.
Кроме того, от квартиросъёмщиков требуется бережное отношение к местам общего пользования.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.