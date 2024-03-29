Риелтор Голубева разъяснила детали закона о посуточной аренде жилья

Уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что закон регулирует требования, которые предъявлены к собственникам жилья, сдающегося именно в посуточную аренду.

«Закон обязывает, например, установить приборы учёта в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, — водяные счётчики и счётчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учёта потребления», — сказала Голубева.

Кроме того, от квартиросъёмщиков требуется бережное отношение к местам общего пользования.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.