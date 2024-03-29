Стоматолог Блюмкин заявил о вреде отказа от чистки зубов

Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологической клиники Dr.Blumkin Игорь Блюмкин посоветовал не отказываться от чистки зубов.

В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что зуб — это орган с собственным кровоснабжением и иннервацией, а зубной налёт и камни — это скопление бактерий, продуктов их жизнедеятельности, остатков пищи, которые провоцируют развитие кариеса и воспаления дёсен.

Как отметил Блюмкин, отказ от чистки зубов несёт риски для здоровья всего организма.

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