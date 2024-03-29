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Стоматолог Блюмкин заявил о вреде отказа от чистки зубов

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Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологической клиники Dr.Blumkin Игорь Блюмкин посоветовал не отказываться от чистки зубов.
Стоматолог Блюмкин заявил о вреде отказа от чистки зубов
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что зуб — это орган с собственным кровоснабжением и иннервацией, а зубной налёт и камни — это скопление бактерий, продуктов их жизнедеятельности, остатков пищи, которые провоцируют развитие кариеса и воспаления дёсен.

Как отметил Блюмкин, отказ от чистки зубов несёт риски для здоровья всего организма.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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