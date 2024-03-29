Телебашню в Самаре подсветят цветами символики России и Белоруссии 2 апреля
- Gettyimages.ru
- © Max Ryazanov
Об этом сообщает volga.news.
Тематическая подсветка приурочена к Дню единения народов России и Белоруссии.
Также в акции участвуют телебашни Братска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Саранска, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.
2 апреля 1996 года подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России.
Ранее сообщалось, что Белоруссия поставит в Тюменскую область 120 новых тракторов в 2024 году.