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Телебашню в Самаре подсветят цветами символики России и Белоруссии 2 апреля

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В Самаре 2 апреля главная телебашня региона окрасится цветами символики России и Белоруссии.
Телебашню в Самаре подсветят цветами символики России и Белоруссии 2 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Max Ryazanov

Об этом сообщает volga.news.

Тематическая подсветка приурочена к Дню единения народов России и Белоруссии.

Также в акции участвуют телебашни Братска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Саранска, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

2 апреля 1996 года подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что Белоруссия поставит в Тюменскую область 120 новых тракторов в 2024 году.

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