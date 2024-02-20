Белоруссия поставит в Тюменскую область 120 новых тракторов в 2024 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области.
«Порядка 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей планируется направить тюменским производителям в 2024 году», — сказано в сообщении.
Кроме того, в области рассмотрят возможность создания площадок, на которых будет представлена техника от белорусских заводов-изготовителей.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации.