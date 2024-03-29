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Петербург получит 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали

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Санкт-Петербург получит федеральное софинасирование в размере 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
Петербург получит 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Совместный проект Петербурга и Ленобласти состоит из четырёх этапов.

Завершение строительства первого этапа ШМСД запланировано на 2024 год.

Ранее в Ростовской области рассказали о ходе работ на Ростовском транспортном кольце. Его протяжённость составит 110 км, в состав объекта войдёт 12 автодорог, в том числе пять — федерального значения.

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