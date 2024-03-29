Петербург получит 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Совместный проект Петербурга и Ленобласти состоит из четырёх этапов.
Завершение строительства первого этапа ШМСД запланировано на 2024 год.
Ранее в Ростовской области рассказали о ходе работ на Ростовском транспортном кольце. Его протяжённость составит 110 км, в состав объекта войдёт 12 автодорог, в том числе пять — федерального значения.