Петербург получит 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали

Санкт-Петербург получит федеральное софинасирование в размере 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Совместный проект Петербурга и Ленобласти состоит из четырёх этапов.

Завершение строительства первого этапа ШМСД запланировано на 2024 год.

Ранее в Ростовской области рассказали о ходе работ на Ростовском транспортном кольце. Его протяжённость составит 110 км, в состав объекта войдёт 12 автодорог, в том числе пять — федерального значения.