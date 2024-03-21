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В Ростовской области рассказали о ходе строительства Западной хорды

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В Ростовской области рассказали о ходе работ на Ростовском транспортном кольце. Его протяжённость составит 110 км, в состав объекта войдёт 12 автодорог, в том числе пять — федерального значения.
В Ростовской области рассказали о ходе строительства Западной хорды
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Продолжается и строительство Западной хорды в Ростове-на-Дону. Первый этап должен быть завершён в 2024 году, а весь проект планируют реализовать в 2025 году.

После окончания строительства в городе появится дорога протяжённостью 12,25 км с четырьмя развязками и пятью путепроводами.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о выделении 1 млрд рублей на ремонт девяти автомобильных дорог общей площадью 203,9 тыс. кв. м.

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