В Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации.
«В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказали в мэрии.
Дорожные работы также пройдут на Крестинской и Братской улицах, на проспекте Космонавтов, на улице 8 Марта и на улице Зенитчиков.
Ранее сообщалось, что в Московской области планируют отремонтировать более тысячи дорог в 2024 году.