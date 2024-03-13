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В Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог

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В мэрии Екатеринбурга заявили о выделении 1 млрд рублей на ремонт девяти автомобильных дорог общей площадью 203,9 тыс. кв. м.
В Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации.

«В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказали в мэрии.

Дорожные работы также пройдут на Крестинской и Братской улицах, на проспекте Космонавтов, на улице 8 Марта и на улице Зенитчиков.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют отремонтировать более тысячи дорог в 2024 году.

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