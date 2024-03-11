В Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог в 2024 году

В Московской области планируют отремонтировать более тысячи дорог в 2024 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог — и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнётся с середины апреля», — заявил глава региона.

Наибольший объём работ придётся на Раменский, Можайский и Богородский округа, а также на Истру, Солнечногорск и Пушкино.

Ранее НСН сообщала, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино».