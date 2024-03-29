В Татарстане сообщили о завершении сезона гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на замруководителя ведомства Любовь Авдонину.

Как она отметила на пресс-конференции, в настоящее время общая ситуация с ОРВИ оценивается ниже эпидемического порога на 48%.

За последнюю неделю в регионе выявили 12,2 тыс. заболевших вирусными инфекциями. Среди них 60 случаев гриппа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.