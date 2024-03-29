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В Татарстане сообщили о завершении сезона гриппа и ОРВИ

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В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ.
В Татарстане сообщили о завершении сезона гриппа и ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на замруководителя ведомства Любовь Авдонину.

Как она отметила на пресс-конференции, в настоящее время общая ситуация с ОРВИ оценивается ниже эпидемического порога на 48%.

За последнюю неделю в регионе выявили 12,2 тыс. заболевших вирусными инфекциями. Среди них 60 случаев гриппа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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