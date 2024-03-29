В Татарстане сообщили о завершении сезона гриппа и ОРВИ
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на замруководителя ведомства Любовь Авдонину.
Как она отметила на пресс-конференции, в настоящее время общая ситуация с ОРВИ оценивается ниже эпидемического порога на 48%.
За последнюю неделю в регионе выявили 12,2 тыс. заболевших вирусными инфекциями. Среди них 60 случаев гриппа.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.