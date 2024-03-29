Большинство россиян меняли профессию хотя бы один раз

Согласно новому исследованию, 63% россиян меняли профессию хотя бы один раз.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию «Авито Работа».

По словам 32% участников исследования, они никогда не меняли сферу деятельности.

Из тех, кто менял профессию, 34% меняли её один-два раза, 20% — три-четыре раза, 9% — чаще пяти раз.

Чаще всего респонденты, говорившие о смене сферы деятельности, работают в сфере маркетинга, пиара и рекламы, управления персоналом, гостинично-ресторанного бизнеса.

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.